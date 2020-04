Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Baumbestand

Bitburg (ots)

In der Zeit zwischen dem 01.04.2020 und dem 08.04.2020 wurden auf einer Waldparzelle in der Gemarkung Übereisenbach neben einem Wirtschaftsweg Richtung "Machtemesmühle" ca. 500 - 600 junge Fichten und Douglasien auf einer Fläche von 1,5 Hektar teils gelockert, teils mit den Wurzeln rausgerissen, wobei erheblicher Sachschaden entstanden ist. Täterhinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850 erbeten.

