Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Diebstahl aus Gartenhäusern/ Drei Einbrüche in Gartenanlagen

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter verschafften sie in der Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag (03. April 2020), 07.00 Uhr, unerlaubt Zutritt zu zwei Gartenanlagen im Ortsteil Hasselt. Die Täter durchsuchten das Metallgartenhaus, das im Garten eines Einfamilienhauses an der Straße An der Molkerei steht, und entwendeten eine hochwertige Schlagbohrmaschine im Koffer samt Zubehör. Weiterhin durchsuchten die Unbekannten eine Garage und ein Gartenhaus, die zu einem Haus am Heidehügel gehören. Hier machten sie nach ersten Angaben keine Beute. Zu einem dritten Einbruch ist es in der Zeit vom 28. März 2020 bis Freitagmittag (03. April 2020), 13.30 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus An den Kastanien gekommen. Die Täter hebelten eine Seitentür der Garage auf, die über den Garten des Hauses zu erreichen ist. Aus dem Teil der Garage entwendeten sie diverse Werkzeuge und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Feststellungen machen können. Zeugen sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell