Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebinnen überrumpeln ältere Dame in Borbeck - Zeugensuche

Essen (ots)

45355 E-Borbeck-Mitte:

Zwei Trickdiebinnen überrumpelten Donnerstagmorgen (14. November) eine ältere Dame im Essener Stadtteil Borbeck. Gegen 10:15 Uhr kehrte die 87 Jahre alte Frau nach ihren Bankgeschäften zu ihrer Wohnung am Germaniaplatz zurück. Offenbar hatten zwei kriminelle Frauen die Seniorin von der Bank bis zu Hause verfolgt. Im Hauseingang sprachen die Unbekannten die Seniorin an und fragten nach einer angeblichen Nachbarin, die dort aber nicht existierte. Danach entfernten sie sich in Richtung Borbeck-Mitte. In der Wohnung stellte die Rentnerin fest, dass man ihre Rente in Höhe von mehreren hundert Euro stahl. Die Verdächtigen waren zu dieser Zeit bereits über alle Berge verschwunden. Die gesuchte Rednerin soll zirka 1,7 Meter groß und zwischen 25 bis 35 Jahre alt sein. Sie hat offenes, welliges, dunkel blondes Haar und trug eine dunkle Jacke. Ihre Komplizin war größer. Bekleidet war sie mit einem dunklen Mantel. Es soll sich um Südosteuropäerinnen gehandelt haben. Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

