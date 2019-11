Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Verletzte nach Unfall mit Linienbus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Am Mittwoch, 13. November, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Huttropstraße/Moltkestraße drei Personen verletzt. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer auf der Huttropstraße in Richtung Steeler Straße und wollte an der Kreuzung Huttropstraße/Moltkestraße nach links in die Moltkestraß abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der 34-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt, ein elf Jahre altes Mädchen in dem Bus sowie der Ford-Fahrer wurden leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Beispiel zur Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden. /bw

