Polizei Essen

POL-E: Essen: Manipulation an Geldautomat - Fahndungsbilder - Polizei sucht nach zwei Unbekannten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 5. November 2019 haben zwei Unbekannte einen Geldautomaten in der Straße "Am Waldhausenpark" manipuliert, die Polizei fahndet jetzt mit Bildern nach den beiden Männern. Sie sollen zwischen 00:40 Uhr und 01:50 Uhr mithilfe einer Schadsoftware eine Geldauszahlung des Automaten herbeigeführt haben. Dabei wurden die Männer von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Die beiden Unbekannten trugen dunkle Jeans und dazu dunkle Jacken. Einer der Männer trug eine Brille und einen hellen Kapuzenpullover, der andere einen dunklen Kapuzenpullover unter der Jacke. Das Kriminalkommissariat 22 sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang und/oder den beiden Männern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell