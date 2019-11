Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein und verteilen weiße Farbe im Fahrzeug - Kripo ermittelt

Essen (ots)

45145 E-Frohnhausen: Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 11. November auf Dienstag, 12. November das Fahrzeug einer 37-jährigen Essenerin massiv beschädigt. Die Tat ereignete sich auf der Leipziger Straße, die Kripo sucht Zeugen. Die Täter zerschlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs, beschmierten den Innenraum mit weißer Farbe und schrieben mit Sprayfarbe "Naziaffe" auf die Fahrzeugseite. Hintergrund der Tat sind vermutlich zwei Aufkleber einer Musikband, welcher eine rechtsorientierte Einstellung vorgeworfen wird. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die etwas in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Leipziger Straße bemerkt haben. Das einschlagen der Seitenscheibe könnte zu einem lauten Geräusch geführt haben, möglicherweise waren auch mehrere Täter am Werk. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

