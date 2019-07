Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: ZPD begrüßt 58.000 neue Mitarbeiterinnen

Hannover (ots)

Hannover. Die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) begrüßt auf einen Schlag 58.000 neue Mitarbeiterinnen. Aus Kapazitätsgründen sind diese in Kästen auf dem Parkhaus untergebracht. Es handelt sich um drei Bienenvölker von Polizist Christian Henking. Im Kampf gegen das Bienensterben und zum Erhalt der Artenvielfalt setzt die Behörde damit ein wichtiges Zeichen. "Da derzeit die Linde blüht und viele dieser Bäume in der Nähe stehen, habe ich bei der Behördenleitung angefragt, ob ich drei Völker auf dem Parkhaus aufstellen kann", berichtet der Hobbyimker. Nun bestreifen die neuen Kolleginnen in ihren gelb-braunen Uniformen emsig die umliegenden Alleen und Kleingärten. Gefährlich werden die kleinen Insekten dabei in der Regel nicht. "Es handelt sich um besonders friedfertige Westliche Honigbienen", erklärt Henking. Auch Polizeivizepräsident Uwe Lange ist von den Polizeibienen angetan. "Ich kann es gar nicht erwarten, den Polizeihonig zu probieren", freut sich der stellvertretende Behördenleiter. Die Stationierung der kleinen Insekten ist zunächst bis Ende August vorgesehen - zukünftige Einsätze nicht ausgeschlossen. /ma

