Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 21. April 2020 gegen 17:30 Uhr, parkte die Fahrerin eines Opel Zafira ihren PKW neben der Postfiliale in der Schlossstraße in Wittlich. In dem Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter zwischen 1,5 und 10 Jahren. Vor dem Opel parkte ein weiteres Fahrzeug mit heller Lackierung. Als dieses zum Ausparken zurücksetzte, um nach vorne wegzufahren, stößt es gegen den Opel Zafira. Durch den Zusammenstoß wurde die im Fahrzeug befindliche 8-jährige Tochter der Fahrerin verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wittlich, dass sich Zeugen dieses Ereignisses bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell