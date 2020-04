Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 21.04.2020, gegen 12:36 Uhr, meldete ein Notrufteilnehmer, dass der soeben noch vor ihm fahrende PKW im Bereich des Kreisverkehrs L 52, Nähe Umspannwerk Wittlich, aus unerfindlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und der PKW nun schräg in einer Böschung hänge. Es stellte sich dann bei der polizeilichen Aufnahme heraus, dass der 75-jährige Fahrzeugführer aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der PKW wurde anschließend durch eine verständigte Fachfirma aus der geneigten Lage geborgen. Der Fahrer wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befanden sich letztlich ein Notarzt, das DRK und die Polizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell