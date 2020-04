Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Vereinsheim

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind am Osterwochenende in ein Vereinsheim am Gelterswoog eingebrochen. Sie warfen eine Fensterscheibe am Clubhaus ein. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Wer hat zwischen Ostersonntag und Dienstagmittag Verdächtiges rund um den Gelterswoog wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

