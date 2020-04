Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gestohlener VW Polo ausgebrannt aufgefunden: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter in Schauenburg-Breitenbach einen 30 Jahre alten VW Polo von einem Werkstattgelände. Der Wagen wurde nur wenige Stunden später vollständig ausgebrannt auf einem Feld südlich des Ortsteils Martinhagen aufgefunden. Von den Tätern fehlt bisher noch jede Spur. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Der Werkstattbetreiber hatte am frühen Morgen den Diebstahl des Kundenfahrzeugs in der Straße "Im Hahn" bemerkt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 18:15 Uhr, und dem heutigen Morgen, 06:45 Uhr, das Auto vom Hof der Werkstatt gestohlen. In dem schwarzen VW Polo, der nicht zugelassen war, lagen zudem zwei Sätze Kompletträder. Wie die Autodiebe genau vorgingen, ist bislang noch ungeklärt. Die Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach dem gestohlenen Wagen ein.

Gegen 11 Uhr entdeckte ein Spaziergänger nahe der Kiesgrube bei Schauenburg-Martinhagen ein ausgebranntes Auto und informierte darüber die Polizei. Die nach dort entsandte Streife des Baunataler Reviers konnte dann feststellen, dass es sich um den gestohlenen VW Polo handelte, der durch den Brand vollständig zerstört wurde. Das auf einem Feld, nahe des Waldrandes stehende Wrack musste geborgen werden.

Wer in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl und dem Brand des Fahrzeugs gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell