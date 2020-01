Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Transporter-Fahrer streift Renault und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Langstraße, an der Einmündung zur Gärtnerstraße, streifte am Montagabend, gegen 23:25 Uhr, ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Renault. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und teilte der Polizei mit, dass der Verursacher mit seinem weißen Transporter im Anschluss in Richtung Jungbuschbrücke geflüchtet war. Weitere Informationen über den Flüchtigen liegen bislang nicht vor. An dem beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell