Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall B51 , Zwischen Meilbrück und Welschbillig

Meckel (ots)

Am 24.04.2020, gegen 14.25 Uhr kam es auf der B 51 , zwischen der Rastanlage Meilbrück und Welschbillig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und PKW

Ein LKW-Fahrer, einer ortsansässigen Firma, kam dort aufgrund eines Schwächeanfalles auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden, in Fahrtrichtung Trier fahrenden PKW. Der LKW-Fahrer befand sich alleine im LKW. Der entgegenkommende PKW war besetzt mit der Fahrerin und ihren beiden, 3 und 8 Jahre alten, Kindern. Alle 4 Unfallbeteiligten wurden durch das Unfallgeschehen leicht bis mittelschwer verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund des Unfalles war die B 51 im Unfallbereich in beiden Fahrtrichtungen bis 16.00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeistereien eingerichtet. Im Einsatz befanden sich DRK, FFW, Rettungshubschrauber, Straßenmeistereien und die Polizei.

