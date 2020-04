Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand in Reil (Gemarkung Pfahlbach)

Zell (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2020, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Flächenbrand in Reil. Hier gerieten ca. 4 - 5 ha Gestrüpp und Büsche in Brand. Offenbar hatte eine bisher unbekannte Person Holzabfälle unterhalb des in Brand geratenen Hanges verbrannt. Dies geschah wohl ohne Aufsicht. Durch Windböen und einhergehenden Funkenflug geriet dann der Hang in Brand.

Nur durch das schnelle Eingreifen von zahlreichen Angehörigen verschiedener Feuerwehren der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach konnte ein Übergreifen des Flammen auf Weinberge und das Waldgelände verhindert werden.

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben.

