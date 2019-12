POL-KA: (KA) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft Karlsruhe gelingt Schlag gegen illegalen Drogenhandel - zwei 44 und 41 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft -

In einem seit mehreren Monaten geführten Ermittlungsverfahren gegen zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 44 und 41 Jahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen hat die Kriminalpolizei in Karlsruhe bei mehreren Festnahmen und Durchsuchungen am 22.11.2019 in Karlsruhe und Pforzheim in den Durchsuchungsobjekten insgesamt ca. 2,6 Kilogramm Heroin, ca. 590 Gramm Kokain und ca. 2,3 Kilogramm Amphetamin auffinden können.

Weiter konnten erhebliche Vermögenswerte in Form eines Luxusfahrzeuges, eines Bargeldbetrages von ca. 74.000 Euro, sowie einer Vielzahl von Uhren, mehreren Edelsteinen und Edelmetallen von noch unbekanntem Wert beschlagnahmt werden.

In den Räumlichkeiten des 44-Jährigen fanden sich zudem zahlreiche Waffen, darunter eine abgesägte Schrotflinte, Pistolen und Revolver samt der dazugehörigen Munition, sowie falsche Identitätsdokumente.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruher erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten.

