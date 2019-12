Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 1 Leichtverletzter nach PKW-Überschlag

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag fuhr gegen 23:15 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Lenker von der Eckenerstraße kommend auf der B36 in Richtung Rheinstetten. Kurz nach der Rheinhafenstraße kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Schutzplanke sowie einem Verkehrsschild und überschlug sich schließlich. Der Fahrer konnte sich selbstständig leicht verletzt aus seinem Skoda befreien und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entsandt ein Schaden von ca. 12.000 Euro, an der Schutzplanke bzw. dem Verkehrsschild ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

