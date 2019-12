Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Montag, gegen 19:00 Uhr überraschte der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses am Schöttelkamp zwei Einbrecher in seinem Haus. Als er nach Hause kam flüchteten zwei unbekannte Männer durch die Terrassentür. Zuvor waren die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen über eine Balkontür im ersten Obergeschoss in das Haus gelangt. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Einer der Täter konnte beschrieben werden: Hellgraue Hose, weiße Turnschuhe, dunkle Oberbekleidung und dunkles Basecap

Am Mittwoch zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Engellaustraße ein. Über ein Terrassendach gelangten die Täter durch ein Schlafzimmerfenster in das Haus. DFas Fenster hebelten sie auf. Im Gebäude wurden die Schränke nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Am Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Reihenhaus an der Amselstraße auf. Anschließend wurden die Räume nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Gaststätte an der Tannenstraße. Gestohlen wurde ein Sparfach. An dem Fenster entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Gestern zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Mommkamp ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in das Gebäude. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

