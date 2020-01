Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Tafel und Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

In der Markgrafenstraße versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr, in die Lagerräume einer Tafel der Caritas sowie in ein benachbartes Mehrfamilienhaus einzudringen. Die Unbekannten hatten jeweils versucht, die Eingangstüren der beiden Anwesen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Sie ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

