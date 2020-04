Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Abfallentsorgung

Wallersheim (ots)

Am 24.04.2020 wurde in einem Waldstück bei Wallersheim, Distrikt "Auf der Vogelsheck" durch bislang unbekannte Täter illegal Bauschutt entsorgt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen machten und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

pipruem@polizei.rlp.de



