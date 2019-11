Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad - Autofahrer gesucht!

Jülich (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstagmorgen von einem Auto angefahren. Ohne sich um eine etwaige Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon.

Gegen 07:05 Uhr war der 33-jährige Radfahrer aus Jülich auf der Wiesenstraße aus Richtung Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Dürener Straße unterwegs. Dabei nutzte er den linkseitigen kombinierten Geh- und Radweg. Als er den Einmündungsbereich Wiesenstraße/Buchenstraße überquerte, kam aus Richtung Buchenstraße ein Pkw. Dessen Fahrer nahm den Radfahrer nicht wahr, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Der Radfahrer stürzte, wurde hierbei jedoch nicht verletzt. Der Autofahrer hielt zwar und erkundigte sich nach dem Befinden des Mannes. Während der 33-Jährige sein Rad aufrichtete und auf den Gehweg stellte, fuhr der Autofahrer aber weiter. An dem Fahrrad war jedoch ein Schaden am Vorderrad entstanden.

Der Autofahrer wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hatte graue Haare und sprach akzentfrei deutsch. Im Fahrzeug befand sich noch ein älterer Junge mit dunklen Haaren. Bei dem Wagen handelte es sich um einen silbernen Pkw, ähnlich einem Opel Meriva, mit Dürener Kennzeichen.

Der Autofahrer wird gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421 949-5230 zu den üblichen Bürodienstzeiten in Verbindung zu setzen. Dort werden auch Hinweise auf den Unfallbeteiligten entgegen genommen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425

