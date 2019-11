Polizei Düren

POL-DN: Verdächtige in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Drei Unbekannte verschafften sich am Montagabend Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Marie-Juchacz-Straße.

Gegen 23:40 Uhr klingelte es in der Wohnung einer Bewohnerin des Hauses. In der Annahme, es käme eine Bekannte, öffnete die Frau von oben die Eingangstür. Im Flur bemerkte sie dann aber die drei Männer, sprach diese an und verwies sie des Hauses. Da ihr das Ganze verdächtig vorkam, informierte sie die Polizei. Die Beamten stellten schließlich an der Eingangstür des Hauses frische Hebelspuren fest. Möglicherweise versuchten die Männer parallel zum Klingeln die Tür aufzubrechen, falls niemand geöffnet hätte.

Zur Beschreibung kann die Frau angeben, dass einer der Männer eher klein und schmal war und einen schwarzen Jogginganzug trug. Der zweite war etwas 180 cm groß, kräftig und trug eine schwarze Baseballkappe mit roter Schrift sowie eine dünne schwarze Jacke. Die dritte Person konnte sie nicht beschreiben.

Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen. Jeder Hinweis zählt!

