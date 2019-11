Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher im Morgengrauen überfallen

Düren (ots)

Am frühen Montagmorgen befand sich ein 17-Jähriger auf dem Weg zur Schule, als ihm von einem Unbekannten die Tasche entrissen wurde. Der Täter flüchtet auf einem Fahrrad.

Gegen 06:45 Uhr ging der junge Mann aus Heimbach von der Rurtalbahnhaltestelle in Lendersorf zu Fuß auf dem Gehweg entlang der Nideggener Straße in Richtung Düren-Innenstadt. Von hinten näherte sich ein Radfahrer, der dem Heimbacher beim Vorbeifahren seine Tasche aus der linken Hand riss. Mit der Beute radelte der Unbekannte weiter in Richtung Innenstadt davon.

Der Jugendliche wurde bei der Tat nicht verletzt. Er erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei und konnte den Täter wie folgt beschreiben: circa 185 cm groß, von schmächtiger Statur und vermutlich eher jüngeren Alters.

Hinweise auf die Tat und den flüchtigen Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

