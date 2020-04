Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl in Lebensmittelmarkt in Hagenburg

Nienburg (ots)

HAGENBURG (jah) - In den heutigen frühen Morgenstunden, zwischen 02:15 Uhr und 02:20 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Lebensmittelmarkt an der Langen Straße. Die Täter hebelten dazu die gläserne Zugangstür zum Markt auf und entnahmen dem Kassenbereich gezielt Tabakwaren. Die Schadenshöhe an Tür oder auch das Diebesgut können bislang nicht genauer beziffert werden. Zeugen, die zum o.g. Zeitpunkt auffällige Personen durch den Ort oder um das Gelände herum wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadthagen unter Tel. 05721/40040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell