Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Nienburg - Zeugin gesucht

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sucht eine Zeugin, die eine Verkehrsunfallflucht am real-Markt in Nienburg, Kräher Weg, beobachtet hatte. Der Vorfall ereignete sich am 27.04.2020 zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. Ein weißer Mercedes mit Nienburger Kennzeichen hatte einen "Beton-Poller" umgefahren, der anschließend wegrollte und ein anderes parkendes Fahrzeug beschädigte. Pflichtbewusst meldete sich die Zeugin am Empfang und hinterließ ihre Personalien. Aufgrund unglücklicher Umstände sind diese Personalien abhandengekommen und der Polizei nicht übermittelt worden. Deswegen bittet die Polizei die Zeugin oder andere Besucher des Einkaufsmarktes die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Tel. 05021-97780, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

