Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vergessene Pizza im Ofen löste Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus - #polsiwi

Freudenberg (OT Büschergrund) (ots)

Noch zu später Stunde wollte sich ein 36-Jähriger am Samstag, 14.12.2019, eine Pizza im Ofen zubereiten. Gegen 23:00 Uhr schob er die Pizza in den Backofen, vergaß diese aber dann wieder. Durch den Brandgeruch und den Qualm der verschmorten Pizza wurden Nachbarn auf das Malheur aufmerksam. Diese versuchten durch Klopfen und Klingeln den 36-Jährigen zu erreichen, was nicht gelang. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann verletzt in seiner Wohnung befand, wurden Feuerwehr und Polizei verständig. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe konnte die Feuerwehr in die Wohnung gelangen. Hier fand sie den Mann alkoholisiert aber unverletzt vor. Er hatte von der ganzen Aktion nichts mitbekommen.

