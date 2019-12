Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall - 12-Jährige beim Überqueren der Straße verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Samstag, 14.12.2019, gegen 16:00 Uhr, wollte eine 12-Jährige mit ihren 2 Freundinnen (beide 12 Jahre alt) die Eiserfelder Straße in Höhe der Metro überqueren, um noch den Bus zu erreichen, der bereits abfahrbereit an der Haltestelle stand. Die drei Mädchen liefen, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, los. Dabei wurde dann eines der Kinder vom Seitenspiegel eines Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Der 20-Jährige Fahrer des Audi kümmert sich sofort um das Mädchen, welches mit Verletzungen in das Kinderkrankenhaus in Siegen gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell