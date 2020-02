Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten finden Personalausweis des Einbrechers am Tatort

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Ummeln-

Freitagabend, 21.02.2020, stieg ein Bielefelder in einen Bürokomplex an der Ummelner Straße, nahe der Bokelstraße, ein. Der Einbrecher ließ neben seinem Fahrrad und seiner Jacke seinen Ausweis am Tatort liegen.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes näherte sich gegen 22:35 Uhr einem Bürogebäude an der Ummelner Straße. Dabei bemerkte er in der Nähe des Eingangs herrenlose Gegenstände wie ein Fahrrad, eine Jacke und eine Spirituosenflasche. An der Eingangstür stellte der Sicherheitsmitarbeiter eine eingeschlagene Scheibe an der Tür fest und benachrichtigte die Polizei.

Die eingetroffenen Polizeibeamten durchsuchten die Räume und trafen dabei auf mehrere von dem Einbrecher aufgebrochene Büromöbel. Sie fanden Diebesgut, dass der Täter offensichtlich zum Abtransport bereit gelegt hatte sowie eine geleerte Sektflasche.

Zwar konnten die Beamten den Täter nicht mehr am Tatort antreffen, jedoch machte dieser es den Polizisten leicht. Er ließ in einem Büroraum seinen Personalausweis zurück.

Gegen den polizeibekannten 30-jährigen Bielefelder ist ein Strafverfahren eingeleitet.

