Polizei Bielefeld

POL-BI: BMW-Limousine gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag, 21.02.2020, einen schwarzen BMW 420d in Senne entwendet.

Der BMW stand zwischen Donnerstag, 00:00 Uhr, und Freitag, 06:15 Uhr in der Straße Am Wahlbrink an einem Wohnhaus. Die schwarze BMW 420d Limousine wurde verschlossen auf einer privaten Abstellfläche in Nähe der Einmündung der Straße Zum Herbstbrink geparkt. Der Pkw war im Januar 2020 im Kreis Lörrach zugelassen worden und hatte eine geringe Laufleistung.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell