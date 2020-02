Polizei Bielefeld

POL-BI: Prügelei in den frühen Morgenstunden

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Straße Niederwall kam es am Morgen des 22.02.2020 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der drei Personen verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr hielten sich vier Bielefelder am Jahnplatz auf. Die zwei 53- und 28-jährigen Frauen, sowie zwei 21- und 25-jährigen Männer überquerten den Platz in Richtung der Straße Niederwall. Aus der Körnerstraße kam ihnen eine Gruppe von einer Frau und etwa fünf jungen Männern entgegen.

Die 28-jährige Bielefelderin berichtete später der Polizei, dass es beim Aufeinandertreffen der beiden Gruppen zu wechselseitigen Beleidigungen und Provokationen kam. Die Frau aus der Gruppe trat ihr unvermittelt mit dem Fuß gegen den Kopf. Danach hatte sie es auf die 53-jährige Bielefelderin abgesehen und trat ihr in den Bauch.

Die Männer beider Gruppen prügelten sich untereinander. Der 21-jährige Bielefelder erlitt dabei eine Verletzung am Fuß.

Die 25-Jährige beschreibt die Frau als etwa 20-25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie hatte eine stämmige Figur und blonde, schulterlange Haare. Zur Tatzeit trug sie eine helle Jeans.

Beamte des Kriminalkommissariat 14 nehmen Hinweise zu der Auseinandersetzung unter der 0521-5450 entgegen.

