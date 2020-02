Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuberduo erfreut sich nur kurze Zeit der Handy-Beute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Polizisten fassten am Sonntag, 23.02.2020, noch in Tatortnähe zwei Täter nach einem Handy-Raub an der Gütersloher Straße.

Gegen 03:25 Uhr sprachen zwei Männer einen 24-jährigen Bielefelder auf seinem Heimweg auf der Gütersloher Straße, nahe der Straße Landheim, an. Einer der Beiden bat den Bielefelder auf Englisch um eine Wegbeschreibung zum Bielefelder Bahnhof mittels einer Karte eines Online-Kartendienstes. Bereitwillig holte der Angesprochene sein Handy hervor. Ein Täter entriss ihm das Handy und rannte in Richtung Archimedesstraße davon. Das Opfer verfolgte den Flüchtenden und holte ihn ein, als der Flüchtende stürzte. Der Bielefelder erreichte den Gestürzten und versuchte, ihm das Handy wieder abzunehmen. Der Mittäter kam dazu und schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend gelang den Tätern die Flucht in Richtung der Straße Im Brocke.

Der 24-Jährige sprach zwei Fahrzeuginsassen eines geparkten Wagens an und bat diese, die Polizei zu rufen. Den Beamten gegenüber schilderte er den Tatablauf und gab eine Täter-Beschreibung ab.

Im Rahmen der Räubersuche gelang es Streifenwagenbesatzungen in der Gütersloher Straße zwei Tatverdächtige, einen 19-jährigen und einen 27-jährigen Bielefelder, vorläufig festzunehmen. Auf die Tatverdächtigen trafen die von dem Opfer abgegebenen Personenbeschreibungen zu. Bei einem der Verdächtigen fanden die Polizisten zudem das Raubgut.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell