Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Samstagnachmittag, 22.02.2020, haben sich zwei Autofahrer in Höhe der Kunsthalle wegen ihrer Fahrweise gestritten. Dabei wurde ein Fahrer durch einen Schlag verletzt.

Ein 39-jähriger Bielefelder war mit seiner Frau als Beifahrerin gegen 17:30 Uhr auf der Detmolder Straße unterwegs. Ihnen fiel ein Autofahrer mit seinem VW Touran auf. Nach ihren späteren Aussagen bei der Polizei habe der Touran-Fahrer mehrere rote Ampelsignale missachtet, sei mit überhöhter Geschwindigkeit und sehr dicht aufgefahren. Durch sein spontanes Wechseln des Fahrstreifens wäre es beinah zu einem Zusammenstoß gekommen.

In Höhe der Kunsthalle hielt der 39-Jährige hinter dem Touran an, stieg aus und sprach den Fahrer auf seine Fahrweise an. Daraufhin kam der Angesprochene aus seinem VW, beleidigte den 39-Jährigen und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt eine sichtbare Verletzung im Gesichtsbereich und seine Brille wurde durch den Schlag beschädigt.

Der 39-Jährige meldete das Verhalten des Touran-Fahrers und die Körperverletzung der Einsatzleitstelle der Polizei und verfolgte das Fahrzeug. Als Polizeibeamte den 22-jährigen Bielefelder VW-Fahrer überprüften, gab er an, er sei von dem 39-Jährigen beleidigt worden und erstattete deshalb seinerseits Anzeige.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Auseinandersetzung an der Artur-Ladebeck-Straße:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell