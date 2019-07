Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten/Kempen: Geschwindigkeitskontrollen mit Licht und Schatten

Niederkrüchten/Kempen: (ots)

Lasermessungen des Schwerpunktdienstes der Polizeiwache Willich am Wochenende erbrachten Erfreuliches, aber auch Trauriges. Am Samstag kümmerten sich die Einsatzkräfte über mehr als vier Stunden um die Einhaltung der Geschwindigkeit An der Beek in Niederkrüchten. Erfreulich: Nur zehn Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, sechs allerdings so schnell, dass sie mit einer Anzeige rechnen müssen. Trauriger Höhepunkt war gegen 19:30 Uhr ein 20-jähriger Brüggener, der zwischen Brüggen und Elmpt in der dortigen 70 km/h Beschränkung unverantwortlich raste. Er wurde mit 146 km/h gelasert, was abzüglich der Toleranzen eine vorwerfbare Geschwindigkeitsübertretung von 71 km/h bedeutet.Das wird für eine gewisse Zeit erhebliche Auswirkungen für die zukünftige Art seiner Fortbewegungsart haben, besonders dann, wenn der Heranwachsende sich noch in der Probezeit seines Führerscheins befinden sollte.

In Kempen- St. Hubert wurden am Sonntag während der gut fünfstündigen Kontrolle auch nur erfreuliche 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 10 Verstöße lagen im Bereich eines Verwarnungsgeldes, fünf Fahrer müssen mit einer Anzeige rechnen. Viele Ausflügler mit Autos und Fahrrädern waren am Wochenende unterwegs. Bei der Vielzahl gemessener Verkehrsteilnehmer war die Geschwindigkeitsdisziplin - bis auf die geschilderte unrühmliche Ausnahme - durchweg erfreulich!/ah (812)

