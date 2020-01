Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Landstraße 375 nach Verkehrsunfall gesperrt

Grevenbroich-Neurath (ots)

Relativ glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (02.01.) auf der Landstraße 375, in Höhe der Ortschaft Neurath.

Gegen 11.35 Uhr war ein 83-jähriger Grevenbroicher mit seinem Opel in Richtung Rommerskirchen unterwegs gewesen. Als er nach links in die Allrather Straße abbiegen wollte, geriet er aus bisher noch nicht geklärten Gründen geradeaus in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen musste die Landstraße 375 für circa 45 Minuten komplett gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell