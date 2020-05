Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Achtung! Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" erneut aufgetreten.

Bad Nenndorf (ots)

(Kro)

In der vergangenen Woche kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Nenndorf zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen zum Nachteil älterer Bürger. Die Betrüger gaben sich als örtliche Polizeibeamte aus. Dabei versuchten sie im Gespräch eine Vertrauensbasis aufzubauen, um dann Informationen über die persönlichen Daten, im Haus befindliche Wertgegenstände, oder Sicherungsmechanismen an Türen und Fenster, zu erlangen. Allein am Samstag, dem 02.05.2020, ist es zu sieben betrügerischen Anrufen gekommen, die bei der Polizei Bad Nenndorf zur Anzeige gebracht worden sind. Einige Bürger sind von den Betrügern, nachdem sie keine Auskünfte gegeben haben, von diesen beleidigt worden.

Die Polizei rät allen Angerufenen, sich nicht auf solche Gespräche einzulassen, sondern einfach aufzulegen. Im Zweifelsfall ist es jedem Bürger möglich, Rücksprache mit der Polizei Bad Nenndorf zu halten, ob es sich gegebenenfalls um den sogenannten "Falschen Polizeibeamten" handelt.

