Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unbekannter fährt Wagen an

Borken (ots)

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Borken-Weseke: Als er am Donnerstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er den Wagen erheblich beschädigt vor. Der Ford Ranger hatte zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr an der Hauptstraße gestanden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.500 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell