Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb mit Schokolade, Eiersalat und Marihuana erwischt

Bückeburg (ots)

(ma)

Den verkaufsoffenen Sonntag in Bückeburg nutzte ein 25jähriger Mindener dazu, um in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße Schokolade und Eiersalat zu stehlen. Das Personal des Marktes übergab den Mindener der Polizei, wobei die Beamten in seiner Jackentasche Marihuana fanden. Neben einem Verfahren wegen Diebstahls wurde ein weiteres wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den 25jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell