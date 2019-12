Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Männer hatte am Samstag, 14.12.2019, gegen 02.00 Uhr, ein 67 Jahre alter Mann im Flur seiner Wohnung in der Schwedenstraße stehen. Durch Geräusche wurde er wach und stand auf. Als er in den Flur kam, flüchteten die Männer nach draußen. Einer der Männer sei dunkelhäutig gewesen, habe einen schwarzen, langen Regenmantel und eine Wintermütze getragen. Die zweite Person hatte hellere Haut und eine schwarze Jacke und ebenfalls eine Wintermütze an. Nachdem die Männer geflüchtet waren, stellte der 67-jährige Aufbruchsspuren an seiner Wohnungstüre fest. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur oben genannten Zeit in der Schwedenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

