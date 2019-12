Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Rauch aus Wohnung ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Eine starke Rauchentwicklung wurde der Polizei am Samstag, 14.12.2019, gegen 17.45 Uhr, in der Hertener Straße gemeldet. Vor Ort war die betroffene Wohnung bereits durch die Hausverwaltung mittels Schlüssel geöffnet worden und die Feuerwehr rückte an. Auf einer eingeschalteten Herdplatte konnte Essen festgestellt werden. Das Essen war komplett verschmort und dies führte zu der starken Rauchentwicklung. Personen waren keine in der Wohnung. Die zwei Hunde und die Katzen, die zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung in der Wohnung waren, blieben unverletzt. Zur Sicherung des umliegenden Bereiches wurde kurzzeitig der Straßenabschnitt gesperrt. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit drei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz.

