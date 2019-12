Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrt missachtet - zwei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 15.12.2019, gegen 21.20 Uhr, auf der B 316. Von Nollingen herkommend befuhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Kleintransporter die L 143. An der Einmündung zur B 316 bog er nach links auf die bevorrechtigte Straße ab, obwohl die Strecke eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem Seat in Richtung Degerfelden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Seat-Fahrerin und ihre 19 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzten. Sie wurden vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Der 27-jährige blieb unverletzt.

