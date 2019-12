Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kontrolle - alkoholisiert und mit Joint in der Tasche unterwegs - Fahrer beleidigt Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Alkoholisiert und mit einem Joint in der Tasche ist in der Nacht zum Sonntag, 15.12.2019, ein Autofahrer in Weil am Rhein gestoppt worden. Gegen 06:15 Uhr war der 22-jährige in eine Kontrollstelle an der B 532 geraten. Als er Mann seinen Führerschein und Fahrzeugschein aus einer Tasche holte, fiel dem kontrollierenden Beamten ein Tütchen mit Haschisch darin auf. Der Mann und seinen Sachen wurden durchsucht. Dabei kamen noch ein weiteres Tütchen und ein fertig gedrehter Joint zum Vorschein. Außerdem ergab ein Alcomatentest rund 1,2 Promille bei dem Mann. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Dabei wurde der Mann gegenüber den Polizisten beleidigend. Auch deswegen muss er sich nun verantworten. Davor waren noch drei weitere Fahrer wegen eines zu hohen Promillepegels beanstandet worden. Um 01:15 Uhr war ein 41-jähriger mit knapp 0,7 Promille unterwegs, um 02:25 Uhr war ein 27-jähriger mit knapp 0,9 Promille gefahren und gegen 04:14 Uhr ein 25 Jahre alter Mann mit gut 0,7 Promille.

