Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Straßenschild beschädigt und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Mouscron-Allee befuhr am Sonntag, 15.12.2019, gegen 12.00 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von Rheinfelden kommend in Fahrtrichtung Warmbacher Straße. Auf Höhe der Kreuzung Eichbergstraße/Werderstraße verlor die oder der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet, laut Aussage eines Zeugen, ins Schleudern. Dabei kollidierte der Pkw mit einer Eisenrohrstange, an dem ein Verkehrszeichen angebracht war. Durch die Kollision wurde die Eisenstange vollständig abgerissen. Am Verkehrszeichen selbst gab es keine Beschädigung. Der oder die Verursacher entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte sehen, dass es sich um einen schwarzen Mercedes Kombi gehandelt hat. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

