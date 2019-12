Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Transporter aufgebrochen

Sögel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 19:00 und 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Am Forstgraben in Sögel abgestellten Transporter. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel, Tel. 05952/93450, zu melden.

