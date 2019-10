Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfallflucht

Germersheim (ots)

Ein beschädigtes Verkehrszeichen hinterließ ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem dieses am Freitag, den 4.10.2019, gegen 22:30 Uhr in der Zeppelinstraße in Germersheim überfahren wurde.

Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem bislang unbekannten Fahrzeug um einen dunkelblauen Audi handeln, welcher im Frontbereich deutlich sichtbare Schäden haben muss.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und/oder Hinweise zum Täter oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell