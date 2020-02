Polizei Homberg

POL-HR: willinghausen-Zella: Einbruch in Kellerräume - Täter stehlen Werkzeuge und Gartengeräte

Homberg (ots)

Willingshausen-Zella Einbruch in Kellerraum Tatzeit: 15.02.2020, 21:30 Uhr bis 16.02.2020, 09:00 Uhr In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Wohnhauses in der "Scheitlach" ein. Sie entwendeten Gartengeräte und eine Harley-Davidson-Motorrad. Die Täter drückten ein Kellerfenster auf und gelangten in die Kellerräume. Aus dem Werkzeugkeller wurden diverse hochwertige Werkzeuge/ Gartengeräte (Mähsense, Laubbläser, Akkuschrauber, Schlitzschneider, 2 Kettensägen und Bohraufsätze) entwendet. Zudem brachen die Täter eine Zwischentür zu einer Garage auf und stahlen das dort abgestellte schwarze Motorrad der Marke Harley-Davidson. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter auf nicht bekanntem Weg aus dem Wohnhaus. Das gestohlene Motorrad wurde von einem Zeugen am Sonntagmorgen, ca. 100 vom Tatort entfernt, aufgefunden. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

