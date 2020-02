Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter brechen Mercedes auf und stehlen Navigationssystem und Mobiltelefon

Homberg (ots)

Homberg Navigationssystem aus Pkw gestohlen Tatzeit: 10.02.2020, 20:30 Uhr bis 11.02.2020, 07:58 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter im Burkhardweg einen schwarzen Mercedes SUV auf und stahlen das Navigationssystem und ein Mobiltelefon. Die Täter versuchten zuerst die Fahrer- und die Beifahrertür aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein und gelangten hierdurch in den Pkw. Sie rissen das Handschuhfach heraus und entwendeten aus diesem ein Apple I-Phone 8. Zudem rissen sie aus der mittleren Innenverkleidung das Navigationsradio Comand APS von Mercedes heraus. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt 800,- Euro, der angerichtete Sachschaden 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

