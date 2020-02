Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Unbekannte Täter stehlen Spendenbox und Bargeld aus Kirche

Homberg (ots)

Spangenberg Diebstahl von Spendenboxen aus Kirche Tatzeit: 09.02.2020, 11:00 Uhr bis 10.02.2020, 16:00 Uhr Zwei Spendenboxen mit wenigen Euro Inhalt entwendeten unbekannte Täter aus der Kirche am "Blaubach". Die Täter betraten die Kirche durch die unverschlossene Eingangstür und entwendeten eine Spendenbox im Erdgeschoss der Kirche. Eine zweite Spendenbox, welche im Obergeschoss an einer Wand montiert war, rissen die Täter von der Wand und brachen sie sogleich auf. Das enthaltene Geld stahlen die Täter. Anschließend verließen die Täter die Kirche wieder. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell