Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Drei Verkehrsunfälle und mehrere Straßensperrungen durch umgefallene Bäume

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis Versperrte Straßen durch umgestürzte Bäume - drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden durch Sturm Zeit: 09.- 10.02.2020 Durch das Sturmtief "Sabine" kam es auch im hiesigen Kreis zu Schäden und drei Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Das noch andauernde Sturmtief sorge dafür, dass im gesamten Kreisgebiet mehrere Straßen wegen umgefallener Bäume gesperrt werden mussten. Teilweise wurden die Bäume zeitnah von den örtlichen Feuerwehren wieder beseitigt, einige Straßenabschnitte bleiben jedoch noch, insbesondere wegen des anhaltenden Sturms, gesperrt. Zudem wurden der Polizei umgefallenen Verkehrsschilder, flatternde Werbebanner und in einem Fall herabgefallene Dachziegeln gemeldet. Nach derzeitigem Stand wurden hierbei keine Personen verletzt. Durch umstürzende bzw. herabgefallene Bäume ereigneten sich drei Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall auf der Fritzlarer Straße in Melsungen am gestrigen Abend fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw gegen einen umgestürzten Baum. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Ebenfalls gestern Abend ereignete sich ein Unfall auf der K 103, zwischen Michelsberg und Allendorf. Hier fiel unmittelbar vor einem fahrenden Pkw ein kleiner Baum auf die Straße. Der Fahrzeugführer stieß mit seinem Pkw, trotz sofortiger Bremsung, gegen den herabgestürzten Baum. An der Pkw-Front entstand ein Schaden in Höhe von 2.000,- Euro. Der Fahrzugführer wurde nicht verletzt. Heute Morgen fuhr eine Verkehrsteilnehmerin auf der L 3342 zwischen Mengsberg und Schwalmstadt-Wiera über einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Hierbei wurde das Fahrzeug schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell