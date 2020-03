Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Erdgeschosswohnungen in Heyden

Mönchengladbach (ots)

In zwei Erdgeschosswohnungen ist ein unbekannter Täter am Montag, 30. März, an der Berliner Straße in Heyden eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 12.15 und 13.15 Uhr. Der Einbrecher klaute Schmuck, Bargeld, elektronische Geräte und persönliche Gegenstände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 02161-290. (km)

