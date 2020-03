Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher flüchtet mit dem Fahrrad

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag, 30. März, gegen 12.45 Uhr an der Blumenberger Straße im Stadtteil Westend versucht, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Mann mit einem Schraubenzieher an der Hauseingangstür zu schaffen machte, und rief die Polizei.

Als der Einbrecher den Zeugen sah, flüchtete er mit einem Fahrrad in die Leibnizstraße. Eine Fahndung der Beamten verlief ergebnislos.

Der Zeuge beschreibt den Täter wie folgt: circa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, die über die Brust und die Ärmel jeweils einen Streifen in hellblau und weiß hat. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen und trug einen dunkelroten Rucksack auf dem Rücken.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell