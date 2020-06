Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN: Emmendingen - Trunkenheitsfahrt mit 2,2 Promille

Freiburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 24.06.2020 gegen 16:15 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße konnte ein 55 jähriger Pkw-Fahrer angehalten werden, bei welchem deutlicher Atemalkohol festgestellt wurde. Der Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille, so dass sein Führerschein einbehalten wurde und er zur Anzeige gelangte.

